مبابي يطلب رحيل نيمار..هل تخضع إدارة باريس لرغبته؟ 

يتصدر كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، خاصة بعد المباراة الأخيرة التي خاضها الفريق في الدوري الفرنسي أمام مونبلييه والتي انتهت بفوز باريس بخماسية لهدفين.

وشاهد الجميع الموقف الذي حدث بين مبابي وزميله في الفريق نيمار خلال المباراة عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة باريس سان جيرمان، وتقدم نيمار لتسديدها ليأتي عليه مبابي ويطلب منه الكرة للتسديد، إلّا أن نيمار رفض لأن مبابي أضاع ركلة جزاء في بداية المباراة.

كيليان مبابي ونيمار (المصدر: صفحة لنادي باريس سان جيرمان على تويتر)

وتداول العديد مقاطع فيديو ولقطات من المباراة يظهر فيها مبابي كالشخص المتخاذل، حيث أنه في أكثر من مناسبة كان يلتفت للخلف ولا يشارك في الهجمات مع بقية الفريق، وبحسب التقارير اشتدت الأمور بين مبابي ونيمار بعد المباراة وصرخا في وجه بعضهما البعض ثم ضربا رأسيهما قبل أن يتدخلوا بقية اللاعبين في الفريق لإبعادهما عن بعضهما.

مبابي يطلب رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان

وبحسب شبكة "جي إف أف إن" فإن مبابي طلب من إدارة باريس سان جيرمان بالفعل أن يتخلصوا من نيمار، حيث برأيه أن الملعب لا يحتمل سوى ثنائي في خط المقدمة ويقصد بذلك نفسه والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

كما ذكرت صحيفة "ليكيب" أن إدارة باريس سان جيرمان عقدت اجتماع لحل أزمة مبابي ونيمار، ولكن بحسب عقد مبابي الجديد فإن لديه صلاحيات واسعة في المشروع الرياضي للنادي، فهل يخضع النادي الباريسي لرغبة مبابي ويلبي طلبه بخصوص رحيل نيمار؟

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