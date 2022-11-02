مباراة يوفنتوس وباريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرض لكم تفاصيلها فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى الموعد والقناة الناقلة.

يستعد نادي يوفنتوس اليوم لخوض مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام نادي باريس سان جيرمان على ملعب " أليانز ستاديوم"، وسيحاول اليوفي بقيادة أليغري تأمين مقعد للدوري الأوروبي على الأقل، خاصة وأن بي إس جي وبنفيكا قد حسما التأهل للدور المقبل في دوري أبطال أوروبا.

مباراة يوفنتوس وباريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطال أوروبا..الموعد والقناة الناقلة

اليوم: الأربعاء 2 نوفمبر 2022

المناسبة: الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

الملعب: أليانز ستاديوم

الموعد: 11:00 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: عامر الخوذيري

القناة: beIN Sports 1 HD Premium

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