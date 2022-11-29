تعرف على مباريات دور ال16 بعد تحديد المتأهلين من أول مجموعتين في كأس العالم 2022، المجموعة الأولى والثانية، بالإضافة إلى تفاصيل المواجهات القوية التي تحددت رسميًا.

أغلق الستار اليوم على منافسات دور المجموعات بعد انتهاء الجولة الثالثة في المجموعة الأولى التي تأهل منها هولندا في المركز الأول والسنغال في المركز الثاني، والمجموعة الثانية التي تأهل منها إنجلترا في المركز الأول والولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثاني.

مباريات دور ال16 بعد تحديد المتأهلين من أول مجموعتين في كأس العالم 2022

تنطلق أولى مباريات دور ال16 في كأس العالم قطر 2022 يوم السبت 3 ديسمبر، وبعد معرفة هوية المتأهلين من المجموعتين الأولى والثانية، من المقرر أن تكون هناك مواجهات من العيار الثقيل، حيث سيكون هناك في البداية صدام بين منتخب هولندا ومنتخب الولايات المتحدة الأمريكية، وستليها المباراة الثانية التي ستجمع بين إنجلترا والسنغال يوم الأحد 4 ديسمبر.

كأس العالم 2022 – دور ال16

هولندا ضد الولايات المتحدة الأمريكية – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – السبت 3 ديسمبر 2022 – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Max

إنجلترا ضد السنغال – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – الأحد 4 ديسمبر 2022 – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Max

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