أهداف مباراة باريس سان جيرمان وستراسبورغ 2-2 الدوري الفرنسي

الباريسي ينجو من الخسارة

تعادل باريس سان جيرمان مع ضيفه ستراسبورغ بهدفين لمثلهما على ملعب بارك دو برانس ضمن منافسات المرحلة الـ 31 من الدوري الفرنسي.

تقدم ماكسيم تشوبو موتينغ لأصحاب الأرض في الدقيقة 13 بعد تمريرة من كولين داغبا.

في الدقيقة 22، أدرك نونو دا كوستا التعادل للضيوف، ثم تلاه أنتوني جونسالفيش بهدف التقدم لستراسبورغ في الدقيقة 38.

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وفي الدقيقة 82، نجح تيلو كيرير في تسجيل التعادل للباريسي.

بهذه النتيجة، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 81 نقطة بفارق 20 نقطة عن أقرب ملاحقيه ليل، الذي يملك 7 مباريات متبقية أي 21 نقطة متاحة، فيما يملك باريس مباراة إضافية.