النجم النيجيري أوكوتشا يعتنق الإسلام

أوكوتشا يعتنق الإسلام

أعلن النجم النيجيري المعتزل جاي جاي أوكوتشا اعتناقه الإسلام في أحد المساجد بمدينة إسطنبول في تركيا، واتخذ من محمد اسماً له.

ويبلغ صانع الألعاب السابق الـ 45 عاماً من العمر.

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وحظي أوكوتشا بمسيرةً استثنائية، حيث سبق له الدفاع عن ألوان آينتراخت فرانكفورت وفينيرباهتشة وباريس سان جيرمان وبولتون ونادي قطر وهال سيتي.

وأبدى أوكوتشا نيته سابقاً في دخول عالم، وذلك في حوار أجراه مع شبكة "سي إن إن" التركية.