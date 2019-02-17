أهداف مباراة ريال مدريد وجيرونا 1-2 الدوري الإسباني

راموس يتلقى البطاقة الحمراء

تلقى ريال مدريد خسارة غير متوقعة على أرضه ووسط جماهيره في ملعب سانتياغو بيرنابيو، أمام ضيفه جيرونا بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات المرحلة الـ 24 من الدوري الإسباني.

افتتح كاسيميرو التسجيل للفريق الملكي في الدقيقة 25، وعادل كريستيان ستواني النتيجة في الدقيقة 65 من نقطة الجزاء، ثم سجل كريستيان بورتوغيس هدف الفوز للضيوف في الدقيقة 75.

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وأكمل صاحب الضيافة اللحظات الأخيرة من اللقاء بـ 10 لاعبين جراء طرد قائده سيرخيو راموس (90).



وحاول ريال مدريد العودة للقاء دون جدوى، ليتجمد رصيده عند 45 نقطة في المركز الثالث، ويبتعد عن المنافسة، بعد اتساع الفارق بينه وبين المتصدر برشلونة إلى 9 نقاط، فيما ارتفع رصيد جيرونا إلى 27 نقطة في المركز الرابع عشر.

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