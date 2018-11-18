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كاسياس لا يستبعد العودة إلى ريال مدريد وإسبانيا

كاسياس لا يستبعد العودة إلى ريال مدريد وإسبانيا
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نشر 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 - 18:35 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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إيكر كاسياس
إيكر كاسياس

رحب الحارس إيكر كاسياس بفرضية عودته مرة أخرى للدفاع عن شباك المنتخب الإسباني أو ناديه السابق ريال مدريد في المستقبل.

وكان "القديس" قد رحل عن ريال عام 2015 عقب التتويج بلقب دوري الأبطال، لكن توتر العلاقة بين الحارس والنادي سبق ذلك وتحديداً منذ فترة تواجد جوزيه مورينيو على رأس القيادة الفنية للفريق.

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وقال كاسياس في حوار مع خورخي فالدانو على "موفي ستار": "لو اتصل بي المنتخب سأعود، بالتأكيد سأوافق".

وعن العودة لريال مدريد: "نعم سأعود أيضاً، لا يمكن أن أنسى المكان الذي تربيت فيه أبداً".

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