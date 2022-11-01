محمد صلاح في طريقه لتحقيق رقم جديد في مواجهة ليفربول اليوم أمام نابولي

يتطلع النجم العربي محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي إلى تحقيق إنجاز ورقم قياسي جديد، وذلك خلال مواجهة فريقه اليوم أمام نابولي في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وينتظر اليوم عشاق الريدز مباراة فريقهم على أحر من الجمر، حيث ستنطلق صافرة البداية بين ليفربول ونابولي اليوم الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية، وستقام المباراة على ملعب "أنفيلد" وسط أجواء خيالية ومليئة بالحماس كما جرت العادة.

محمد صلاح في طريقه لتحقيق رقم جديد مع ليفربول اليوم أمام نابولي

بحسب آخر التقارير الصحفية، فإن النجم المصري محمد صلاح يحتاج في مباراة اليوم أمام نابولي إلى تسجيل هدفين ليصبح الهداف التاريخي لنادي ليفربول في البطولات الأوروبية برصيد 42 هدفًا متخطيًا بذلك أسطورة الريدز ستيفن جيرارد.

من ناحية أخرى، يتربع صلاح حاليًا على قائمة هدافين دوري أبطال أوروبا برصيد 6 أهداف بالتساوي مع اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، لذلك إلى جانب كسر رقم ستيفن جيرارد، فإن تسجيل الأهداف اليوم بالنسبة للفرعون المصري قد يعني تصدره قائمة هدافين دوري الأبطال لهذا الموسم.

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