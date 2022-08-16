قد لا يكون النجم المصري محمد صلاح قد أحرز الأهداف يوم أمس أمام كريستال بالاس في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، حيث انتهت المباراة بتعثر ليفربول للمرة الثانية والخروج بالتعادل بنتيجة 1-1.

ولكن في الواقع، أظهرت الأرقام أن محمد صلاح قدم مباراة جيدة أمام كريستال بالاس، على الرغم من تعرض زميله في الهجوم داروين نونيز للطرد في الدقيقة 57.

محمد صلاح يسجل إنجازًا جديدًا في الدوري الإنجليزي

وبحسب شبكة "سكواكا" فإن صلاح ساهم في المباراة يوم أمس مع فريقه ليفربول بصناعة 8 فرص سانحة للتسجيل أمام كريستال بالاس، وهو أعلى عدد من الفرص المصنوعة من قبل لاعب في مباراة واحدة في الدوري الإنجليزي، وذلك منذ أن صنع لاعب مانشستر يونايتد برونو فرنانديز نفس العدد من الفرص أمام ليستر سيتي في أكتوبر الماضي.

Mohamed Salah created eight chances against Crystal Palace, the most by a player in a single Premier League game since Bruno Fernandes vs. Leicester (8 - October 2021). 🎯 pic.twitter.com/HKnbhxfSGy — Squawka (@Squawka) August 15, 2022

الجدير بالذكر أن ليفربول لم يحظى ببداية جيدة في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي حتى الآن، حيث تعادل في أول مبارتين ويحتل حاليًا المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري.

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