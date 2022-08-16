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محمد صلاح يسجل إنجازًا جديدًا في الدوري الإنجليزي

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 16 آب / أغسطس 2022 - 08:56
محمد صلاح (المصدر: أ ف ب)
محمد صلاح (المصدر: أ ف ب)

قد لا يكون النجم المصري محمد صلاح قد أحرز الأهداف يوم أمس أمام كريستال بالاس في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، حيث انتهت المباراة بتعثر ليفربول للمرة الثانية والخروج بالتعادل بنتيجة 1-1. 

ولكن في الواقع، أظهرت الأرقام أن محمد صلاح قدم مباراة جيدة أمام كريستال بالاس، على الرغم من تعرض زميله في الهجوم داروين نونيز للطرد في الدقيقة 57.

محمد صلاح يسجل إنجازًا جديدًا في الدوري الإنجليزي

وبحسب شبكة "سكواكا" فإن صلاح ساهم في المباراة يوم أمس مع فريقه ليفربول بصناعة 8 فرص سانحة للتسجيل أمام كريستال بالاس، وهو أعلى عدد من الفرص المصنوعة من قبل لاعب في مباراة واحدة  في الدوري الإنجليزي، وذلك منذ أن صنع لاعب مانشستر يونايتد برونو فرنانديز نفس العدد من الفرص أمام ليستر سيتي في أكتوبر الماضي.

الجدير بالذكر أن ليفربول لم يحظى ببداية جيدة في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي حتى الآن، حيث تعادل في أول مبارتين ويحتل حاليًا المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري.

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كلمات دالة:محمد صلاحليفربولالدوري الإنجليزي الممتاز

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