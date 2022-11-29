مدرب المكسيك: لسنا خائفون من السعودية ونتطلع لنتيجة الأرجنتين وبولندا

أكد السيد تاتا مارتينو مدرب منتخب المكسيك أن فريقه ليس خائفًا من خوض المواجهة الأخيرة في المجموعة أمام منتخب السعودية، والتي لا بديل فيها عن الفوز لزيادة حظوظ التأهل للدور الثاني من كأس العالم قطر 2022.

وكشف المدير الفني للمكسيك في التصريحات التي أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة السعودية أن الأنظار بالنسبة له ولفريقه ستكون متجهة لنتيجة مباراة الأرجنتين وبولندا والتي من خلالها سيتم تحديد إمكانية تأهل المكسيك من عدمه.

تاتا مارتينو: لا نخاف من السعودية ونتطلع لنتيجة الأرجنتين وبولندا

تحدث السيد تاتا مارتينو خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة المكسيك والسعودية، وقال: خائفون؟ بالطبع لا، نحن ننافس ونلعب كرة القدم ولسنا خائفون، نحترم جميع الخصوم ونعلم المستوى الجيد الذي قدمته السعودية أمام الأرجنتين، وأيضًا بالأخص المستوى الذي قدمته السعودية أمام بولندا في الشوط الاول، لكنني لا أعتقد أن منتخب المكسيك الذي اعتاد على مثل هذه المنافسات أن يكون خائفًا".

يشار إلى أن أفضل فرص منتخب المكسيك للتأهل للدور الثاني هي فقط من خلال الفوز على السعودية، وعلى الناحية الأخرى أن تتمكن بولندا من هزيمة الأرجنتين، كما ستحتاج المكسيك لتسجيل الكثير من الأهداف خاصة وأنها لم تسجل أي هدف حتى الآن في كأس العالم قطر 2022.

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