مدرب خيتافي: ريال مدريد عظيم حتى بدون رونالدو
أكد خوسيه بوردالاس المدير الفني لخيتافي صعوبة مباراة فريقه اليوم أمام مستضيفه ريال مدريد ضمن المرحلة الأولى والافتتاحية من الدوري الإسباني.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها المدرب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، وأكد خلالها أن رحيل النجم كريستيانو رونالدو لن يؤثر بشكلٍ كبيرٍ على ريال مدريد.
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وقال بوردالاس: "ريال مدريد دوماً مرشح لتحقيق الانتصار في الديربيات (المدريدية) مثل هذه المباراة، قبل قدوم رونالدو وحتى بعد رحيله.
"إنه لاعب عظيم، لكن رحيله عن ريال مدريد لا يغير من شخصية الفريق أو قدرات لاعبيه، نحن لا نفكر في الموسم الماضي في الوقت الحالي".
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