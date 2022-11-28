مشجع يحمل علم المثليين يقتحم مباراة البرتغال والأوروغواي في مونديال قطر 2022 

ركض مشجع يحمل علم المثليين في أرضية الملعب خلال مباراة البرتغال والأوروغواي في كأس العالم 2022، وهو ما تسبب بإيقاف آخر المواجهات في المجموعة الثامنة لمدة قصيرة قبل أن يفتتح برونو فيرنانديز التسجيل لصالح فريقه.

وحصلت حادثة الاقتحام هذه للملعب قبل أن تسجل البرتغال الهدف الأول بدقائق قليلة، حيث ظهر المشجع راكضًا بين لاعبي الفريقين وهو يحمل علم المثليين، كما كان يرتدي قميصًا كتب عليه من الأمام "أنقذو أوكرانيا"، ومن الخلف كتب "احترموا المرأة الإيرانية.

مشجع يقتحم مباراة البرتغال والأوروغواي حاملًا علم المثليين

تدخل أمن الملعب سريعًا لإبعاد مشجع اقتحم مباراة البرتغال والأوروغواي وهو يحمل علم المثليين ليعبر عن رفضه للقوانين التي منعت ظهور أي معالم أو ملامح لها صلة في مجتمع المثلية أو كما يعرف بمجمتع الألوان، إلى جانب التعبير عن دعمه لأوكرانيا في الحرب وحقوق النساء اللواتي تظاهرن في إيران.

(Photo by MANAN VATSYAYANA / AFP)

(Photo by MANAN VATSYAYANA / AFP)

يشار إلى أن اتحاد الفيفا لكرة القدم أعلن أن العقوبات ستكون شديدة على المنتخبات التي ستحاول دعم المثلية من خلال ارتداء شارة تحمل علم الألوان لكابتن الفريق، وفي حال تم ارتداء هذه الشارة سيتم توجيه بطاقة صفراء للاعب.

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