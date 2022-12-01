معلق مباراة ألمانيا وكوستاريكا اليوم في كأس العالم قطر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في المجموعة الخامسة.

تنطلق صافرة البداية اليوم في مباراة ألمانيا وكوستاريكا في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية على استاد البيت في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في مونديال قطر 2022.

معلق مباراة ألمانيا وكوستاريكا اليوم في كأس العالم قطر 2022

معلق مباراة ألمانيا وكوستاريكا اليوم في كأس العالم قطر 2022 هو المعلق يوسف سيف، حيث سيتولى مهمة التعليق على هذه المواجهة التي ستبث عبر قناة beIN Sports HD 2 Max، كما يمكن متابعة اللقاء بصوت المعلق منتصر الأزهري عبر قناة Alkass EXTRA Two HD.

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