معلق مباراة إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية اليوم في كأس العالم 2022، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهة الثانية اليوم في المجموعة الثانية.

تستعد الجماهير هذا المساء لمتابعة مباراة مثيرة على استاد البيت بين منتخب إنجلترا ومنتخب الولايات المتحدة الأمريكية في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية التي تضم أيضًا منتخبي إيران وويلز.

معلق مباراة إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية اليوم في كأس العالم 2022

معلق مباراة إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية اليوم في كأس العالم 2022 هو المعلق عصام الشوالي الذي سيتولى مهمة التعليق على هذه المواجهة المرتقبة في المجموعة الثانية عبر قناة beIN Sports HD 2 Max، كما سيعلق أحمد الطيب على نفس المواجهة التي ستبث على قناة Alkass EXTRA One HD.

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