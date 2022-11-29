معلق مباراة إيران والولايات المتحدة الأمريكية اليوم في كأس العالم قطر 2022 نستعرضه لكم في هذه المقالة، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة فى الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ينتظر جمهور كرة القدم هذا المساء مواجهة قوية ستجمع منتخب إيران أمام منتخب الولايات المتحدة الأمريكية على استاد الثمامة، ولن تكون مباراة في متناول اليد بالنسبة لكلا الفريقين، فمنتخب إيران سيحارب لحصد ثلاث نقاط أخرى تعزز صعوده إلى الدور المقبل، وأبناء العم سام لن يفوتوا فرصة الفوز والتأهل، خاصة بعد التعادل في أول جولتين.

معلق مباراة إيران والولايات المتحدة الأمريكية اليوم في كأس العالم 2022

معلق مباراة إيران والولايات المتحدة الأمريكية اليوم في كأس العالم 2022 هو حسن العيدروس، حيث سيتولى مهمة التعليق على هذه المواجهة المنتظرة في المجموعة الثانية والتي ستبث عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 1 Max.

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