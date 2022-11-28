تعرف على معلق مباراة البرازيل وسويسرا اليوم في كأس العالم قطر 2022، بالإضافة إلى أهم التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة المرتقبة في الجولة الثانية من المجموعة السابعة.

يلعب اليوم منتخب البرازيل ومنتخب سويسرا مباراة حاسمة تحت عنوان خطف بطاقة التأهل للدور الـ16 في مونديال قطر 2022، وذلك عندي يلتقي الفريقين هذا المساء الساعة 7:00 بتوقيت السعودية على أرضية ملعب "974".

معلق مباراة البرازيل وسويسرا اليوم في كأس العالم قطر 2022

معلق مباراة البرازيل وسويسرا اليوم في كأس العالم قطر 2022 هو المعلق رؤوف خليف، حيث سيتولى مهمة التعليق على هذه المواجهة الحاسمة في الجولة الثانية من المجموعة السابعة عبر قناة beIN Sports HD 1 Max، كما يمكن متابعة هذا اللقاء بصوت خليل البلوشي الذي سيتولى مهمة التعليق عبر قناة Alkass EXTRA One HD.

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