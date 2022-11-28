معلق مباراة الكاميرون وصربيا اليوم في كأس العالم قطر 2022 نستعرضه لكم في هذه المقالة، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة في ختام الجولة الثانية من المجموعة السابعة.

يترقب عشاق الساحرة المستديرة اليوم مباراة تجمع بين منتخب الكاميرون ومنتخب صربيا على استاد الجنوب، وهي من بين المواجهات الحاسمة والمصيرية لكلا الفريقين، خاصة بعد تلقي كلاهما الهزيمة في الجولة الأولى من كأس العالم 2022 في قطر.

معلق مباراة الكاميرون وصربيا اليوم في كأس العالم قطر 2022

معلق مباراة الكاميرون وصربيا اليوم في كأس العالم قطر 2022 هو المعلق محمد بركات، حيث سيتولى مهمة التعليق على هذه المواجهة عبر قناة beIN Sports HD 1 Max، كما سيكون هناك تعليق آخر متاح بصوت المعلق سمير المعيرفي عبر قناة Alkass EXTRA One HD.

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