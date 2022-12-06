معلق مباراة المغرب واسبانيا اليوم في كأس العالم قطر 2022 نستعرضه لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المنتظرة في دور الـ16 مساء اليوم.

يستعد عشاق كرة القدم في كل مكان وتحديدًا في الوطن العربي لمتابعة مباراة المغرب واسبانيا اليوم على استاد المدينة التعليمية، في إطار منافسات دور الـ 16 من مونديال قطر 2022.

ويأمل العرب هذا المساء أن يتمكن منتخب أسود الأطلس من مواصلة التألق الكروي كما كان الحال في مرحلة المجموعات، والعبور إلى دور ربع النهائي من خلال بوابة الماتادور الاسباني.

معلق مباراة المغرب واسبانيا اليوم في كأس العالم قطر 2022

معلق مباراة المغرب واسبانيا اليوم في كأس العالم قطر 2022 هو المعلق جواد بدة، حيث سيتولى مهمة التعليق على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية عبر قناة beIN Sports HD 1 Max، ومن الممكن متابعة اللقاء بصوت المعلق خليل البلوشي عبر شبكة قنوات الكأس الرياضية على Alkass EXTRA One HD، أيضًا سيكون المعلق هشام فرج حاضرًا للتعليق على قناة Arryadia TNT HD.

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موعد مباراة المغرب واسبانيا اليوم في كأس العالم قطر 2022