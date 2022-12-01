معلق مباراة المغرب وكندا اليوم في كأس العالم قطر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة اليوم في المجموعة السادسة.

تنطلق صافرة البداية اليوم في مباراة المغرب وكندا في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت السعودية على استاد الثمامة في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في مونديال قطر 2022.

ويأمل مشجعي أسود الأطلس أن يتمكن الفريق العربي الوحيد في البطولة من العبور والتأهل للدور الثاني، بعد أن ودعت تونس وقطر والسعودية المنافسة من دور المجموعات.

معلق مباراة المغرب وكندا اليوم في كأس العالم قطر 2022

معلق مباراة المغرب وكندا اليوم في كأس العالم قطر 2022، هو المعلق جواد بدة، حيث سيتولى مهمة التعليق على هذه المواجهة التي ستبث عبر قناة beIN Sports HD 1 Max، كما يمكن متابعة اللقاء بصوت المعلق هشام فرج عبر قناة Arryadia TNT HD، إلى جانب إمكانية متابعة اللقاء أيضًا بصوت المعلق خليل البلوشي عبر قناة Alkass EXTRA One HD.

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