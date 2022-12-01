معلق مباراة اليابان واسبانيا اليوم في كأس العالم قطر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في المجموعة الخامسة.

تنطلق صافرة البداية اليوم في مباراة اليابان واسبانيا في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية على استاد خليفة الدولي في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في مونديال قطر 2022.

معلق مباراة اليابان واسبانيا اليوم في كأس العالم قطر 2022

معلق مباراة اليابان واسبانيا اليوم في كأس العالم قطر 2022 هو المعلق حسن العيدروس، حيث سيتولى مهمة التعليق على هذه المواجهة التي ستبث عبر قناة beIN Sports HD 1 Max، كما يمكن متابعة اللقاء بصوت المعلق سمير المعيرفي عبر قناة Alkass EXTRA One HD.

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