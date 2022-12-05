معلق مباراة اليابان وكرواتيا اليوم في كأس العالم قطر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم في دور الـ 16.

ينتظر عشاق كرة القدم اليوم في كل مكان مشاهدة مباراة اليابان وكرواتيا في كأس العالم قطر 2022، والمقرر أن تنطلق في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت السعودية على استاد الجنوب، وذلك في إطار منافسات دور الـ 16 من المونديال القطري.

معلق مباراة اليابان وكرواتيا اليوم في كأس العالم قطر 2022

معلق مباراة اليابان وكرواتيا اليوم في كأس العالم قطر 2022 هو المعلق رؤوف خليف، حيث سيتولى مهمة التعليق على هذه المواجهة التي ستبث عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 1 Max، كما يمكن متابعة اللقاء بصوت المعلق مشاري القرني على قنوات الكأس الرياضية عبر قناة Alkass EXTRA One HD، وأيضًا بصوت المعلق مصطفى العلوان على Alkass EXTRA Two HD.

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