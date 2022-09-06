معلق مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس الليلة في دوري أبطال أوروبا من ضمن أبرز المواضيع التي يود معرفتها جماهير كرة القدم المتشوقة بشدة لسهرات وليالي دوري الأبطال.

وسيكون اليوم متابعي ليالي الأبطال على موعد مع انطلاق مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023، حيث ستلعب اليوم 8 مباريات، ومن أبرزها مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس التي سيحل فيها النادي الإيطالي ضيفًا على ملعب النادي الباريسي "حديقة الأمراء".

معلق مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس الليلة في دوري أبطال أوروبا

معلق مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس الليلة في دوري أبطال أوروبا هو المعلق حسن العيدروس صاحب الصوت الحماسي في مباريات دوري الأبطال، وفي الحقيقة لا يجب أن تخلو ليالي الأبطال من صوت وتعليق حسن العيدروس المفضل والمحبوب لدى الجماهير.

وسيتم بث مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس مساء اليوم 10:00 م بتوقيت السعودية بتعليق حسن العيدروس على قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1 Premium.

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