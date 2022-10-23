معلق مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو الليلة في الدوري الإسباني نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل هذه المواجهة المنتظرة مساء اليوم.

يستعد برشلونة اليوم لمواجهة من العيار الثقيل على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" أمام أبناء إقليم الباسك نادي أتلتيك بلباو، ويأمل عشاق النادي الكتالوني أن يحقق الفريق نتيجة إيجابية اليوم خاصة وأنه بعد أيام قليلة ستكون هناك مواجهة قوية في الانتظار أمام نادي بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا.

معلق مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو الليلة في الدوري الإسباني

معلق مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو الليلة في الدوري الإسباني هو المعلق المصري علي محمد علي، حيث سيتولى مهمة التعليق على قمة اليوم في الدوري الإسباني، والتي من المقرر أن يتم بثها عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium، الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية.

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