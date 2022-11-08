معلق مباراة برشلونة وأوساسونا اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 في الدوري الإسباني نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يستعد برشلونة اليوم لمواجهة أوساسونا على ملعب "أل سادار" في الأسبوع الـ14 من منافسات الدوري الإسباني، ويتطلع مشجعي البلوغرانا في هذا اللقاء أن يتمكن فريقهم بقيادة تشافي من حصد الثلاث النقاط للمحافظة على صدارة الترتيب، ولاستغلال فرصة تعثر ريال مدريد الذي تلقى هزيمة يوم أمس على يد رايو فايكانو وتجمد رصيد نقاطه عند 32.

معلق مباراة برشلونة وأوساسونا اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022

معلق مباراة برشلونة وأوساسونا اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 هو المعلق حفيظ دراجي، حيث سيتولى مهمة التعليق على مواجهة البارسا اليوم في الليغا، والتي سيتم بثها عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium، الساعة 11:30 مساءً بتوقيت السعودية.

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