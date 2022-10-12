معلق مباراة برشلونة وإنتر اليوم في دوري أبطال أوروبا نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم.

يستقبل اليوم نادي برشلونة نظيره نادي إنتر ميلان في مواجهة مصيرية على جحيم الكامب نو، حيث لن يكون هناك مكان لأنصاف الحلول، فإما الفوز اليوم لتشافي وفرقته للذهاب لما بعد دور المجموعات وإما الخسارة والذهاب للدوري الأوروبي، وهو ما سيشكل صدمة بالتأكيد لعشاق البلوغرانا.

معلق مباراة برشلونة وإنتر اليوم في دوري أبطال أوروبا

معلق مباراة برشلونة وإنتر اليوم في دوري أبطال أوروبا هو المعلق خليل البلوشي، حيث سيتولى مهمة التعليق على قمة اليوم في دوري الأبطال الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية.

وسيتم بث مباراة برشلونة وإنتر ميلان عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium التي سيتوفر عبرها التعليق بصوت خليل البلوشي.

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