معلق مباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 سنتعرف عليه في هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم.

تنتظر برشلونة اليوم مواجهة مصيرية ضد بايرن ميونخ في الكامب نو، حيث لم تجرِ الرياح كما تشتهي سفن تشافي في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، رغم الصفقات والأسماء الجديدة التي انضمت للقلعة الكتالونية.

والتحدي أمام برشلونة اليوم سيكون صعبًا، فحتى الفوز على البافاري قد لا يسعف فريق تشافي للوصول للدور المقبل، خاصة في حال تمكن إنتر ميلان اليوم من الفوز على فيكتوريا بلزن، حيث سيعني ذلك خروج برشلونة رسميًا من المنافسة في دوري الأبطال.

معلق مباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا

معلق مباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا هو المعلق حسن العيدروس، حيث سيتولى مهمة التعليق على قمة اليوم المرتقبة في التشامبيونز، وسيتم بث المباراة عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري في الشرق الأوسط لبطولة دوري أبطال أوروبا، على قناة beIN Sports 1 HD Premium، الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية.

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