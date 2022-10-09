معلق مباراة برشلونة وسيلتا فيغو اليوم في الدوري الإسباني نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز التفاصيل الخاصة بهذا اللقاء مساء اليوم.

يستضيف اليوم نادي برشلونة نظيره نادي سيلتا فيغو على ملعب "كامب نو"، وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، ويتطلع البلوغرانا اليوم لتحقيق الفوز لاستعادة الصدارة من الملكي ريال مدريد الذي عاد مؤقتًا للمركز الأول أمس بعد الفوز على خيتافي.

معلق مباراة برشلونة وسيلتا فيغو اليوم في الدوري الإسباني

معلق مباراة برشلونة وسيلتا فيغو اليوم في الدوري الإسباني هو المعلق سوار الذهب، حيث سيتولى مهمة التعليق على هذا اللقاء الذي سيبث عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1.

ومن المهم أن يحقق البارسا الفوز اليوم على ملعبه، حيث سيلعب ذلك دورًا كبيرًا في معنويات اللاعبين خاصة وأن الجولة القادمة في الليغا تحمل مواجهة قوية للفريق حينما يلتقي مع ريال مدريد في الكلاسيكو.

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