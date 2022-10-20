معلق مباراة برشلونة وفياريال اليوم في الدوري الإسباني نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المنتظرة مساء اليوم.

يستعد برشلونة هذا المساء لمواجهة فياريال على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، ولم تكن الفترة الماضية أفضل فترات البارسا منذ بداية الموسم، حيث خلال أسبوع فقط خرج الفريق تقريبًا من منافسات دوري الأبطال، وفقد صدارة الليغا لحساب ريال مدريد بعد الخسارة في الكلاسيكو الجولة الماضية.

معلق مباراة برشلونة وفياريال اليوم في الدوري الإسباني

معلق مباراة برشلونة وفياريال اليوم في الدوري الإسباني هو المعلق الجزائري حفيظ دراجي، حيث سيتولى مهمة التعليق على هذه المواجهة المنتظرة اليوم في الليغا والتي سيتم بثها عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1 الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية.

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