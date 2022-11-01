معلق مباراة برشلونة وفيكتوريا بلزن اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 سنتعرف عليه في هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز التفاصيل المتعلقة بهذه المواجهة مساء اليوم.

يستعد نادي برشلونة اليوم لخوض آخر مباراة له في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا أمام فيكتوريا بلزن التشيكي على ملعب "دووسان أرينا"، وسيسعى تشافي وفرقته هذا المساء لحجز المركز الثالث في المجموعة لتأمين الطريق بسلاسة إلى الدوري الأوروبي، وذلك بعد أن تم حسم التأهل في المجموعة لصالح بايرن ميونخ وإنتر ميلان في الجولة الماضية.

معلق مباراة برشلونة وفيكتوريا بلزن اليوم في دوري أبطال أوروبا

معلق مباراة برشلونة وفيكتوريا بلزن اليوم في دوري أبطال أوروبا هو المعلق جواد بدة، حيث سيتولى مهمة التعليق على هذه المواجهة التي سيتم بثها عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا عبر قناة beIN Sports HD 1، الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية.

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