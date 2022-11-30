معلق مباراة بولندا والأرجنتين اليوم في كأس العالم قطر 2022 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في المجموعة الثالثة.

يستعد الجمهور العاشق لكرة القدم لمتابعة أقوى المواجهات في المجموعة الثالثة بين منتخب الأرجنتين ومننخب بولندا على استاد 974 وهي آخر المباريات في دور المجموعات، وهي أيضًا المواجهة الحاسمة التي ستحدد هوية المتأهل للدور الثاني من مونديال قطر 2022.

معلق مباراة بولندا والأرجنتين اليوم في كأس العالم 2022

معلق مباراة بولندا والأرجنتين اليوم في كأس العالم قطر 2022 هو المعلق رؤوف خليف، حيث سيتولى مهمة التعليق على هذه المواجهة القوية عبر قناة beIN Sports HD 2 Max، كما من الممكن متابعة اللقاء بصوت المعلق خالد الحدي الذي سيكون حاضرًا للتعليق عبر قناة Alkass EXTRA Two HD.

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