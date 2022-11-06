معلق مباراة تشيلسي وارسنال اليوم في الدوري الإنجليزي 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل مواجهة اليوم في ديربي لندن.

ينتظر عشاق كرة القدم ديربي لندن اليوم الذي سيجمع بين نادي تشيلسي ونادي ارسنال على ملعب "ستامفورد بريدج" في الأسبوع 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستكون مواجهة قوية جدًا ومن الصعب التكهن أو التوقع بنتيجتها النهائية، حيث ان البلوز متألق في الآونة الأخيرة على الصعيد المحلي والأوروبي بقيادة المدرب الجديد غراهام بوتر، وعلى الجهة الأخرى لا يزال الجانرز بقيادة ميكيل أرتيتا يتصدرون البريميرليغ ويقدمون نتائجًا إيجابية محليًا وأوروبيا.

معلق مباراة تشيلسي وارسنال اليوم في الدوري الإنجليزي

معلق مباراة تشيلسي وارسنال اليوم في الدوري الإنجليزي هو المعلق عصام الشوالي، حيث سيتولى مهمة التعليق على ديربي لندن المرتقب اليوم، وسيتم بث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium، الساعة 3:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

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