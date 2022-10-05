معلق مباراة تشيلسي وميلان الليلة في دوري أبطاال أوروبا نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز التفاصيل الخاصة بهذا اللقاء المنتظر مساء اليوم.

يستضيف اليوم نادي تشيلسي الإنجليزي بطل الدوري الإيطالي نادي ميلان على ملعب "ستامفورد بريدج"، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، حيث ستنطلق صافرة البداية الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية.

معلق مباراة تشيلسي وميلان الليلة في دوري أبطال أوروبا

معلق مباراة تشيلسي وميلان الليلة في دوري أبطال أوروبا هو المعلق التونسي عصام الشوالي الذي سيتولى مهمة التعليق على قمة اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022 بين تشيلسي وميلان والتي ستبث عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

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