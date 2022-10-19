معلق مباراة ريال مدريد وإلتشي اليوم في الدوري الإسباني نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة مساء اليوم.

يترقب اليوم عشاق الملكي مباراة فريقهم نادي ريال مدريد الذي يلتقي خارج أرضه مع نادي إلتشي في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، ويسعى مدريد بقيادة أنشيلوتي هذا المساء إلى حصد الثلاث نقاط وتأكيد الأحقية في صدارة الليغا، خاصة بعد التغلب على المنافس المباشر نادي برشلونة الجولة الماضية في البرنابيو.

معلق مباراة ريال مدريد وإلتشي اليوم في الدوري الإسباني

معلق مباراة ريال مدريد وإلتشي اليوم في الدوري الإسباني هو المعلق يوسف سيف، حيث سيتولى مهمة التعليق على مواجهة اليوم المنتظرة في الليغا الإسبانية والتي ستنطلق الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1.

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موعد مباراة ريال مدريد وإلتشي في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة