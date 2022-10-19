موعد مباراة ريال مدريد وإلتشي في الدوري الإسباني 2022-2023 سنتعرف عليه من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل هذه المواجهة المنتظرة اليوم والقنوات الناقلة لها.

يدخل اليوم نادي ريال مدريد الذي توج مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما بجائزة أفضل لاعب في العالم مواجهة أمام إلتشي في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني على ملعب "مانويل مارتينيز فاليرو"، وينتظر عشاق الملكي اليوم أن يقدم الفريق بقيادة أنشيلوتي المزيد من المتعة والفنيات العالية، والأهم من ذلك الثلاث النقاط التي تضمن بقاؤه في قمة الترتيب.

موعد مباراة ريال مدريد وإلتشي في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

اليوم: الأربعاء 19 أكتوبر 2022

المناسبة: الجولة 10 من الدوري الإسباني

الملعب: مانويل مارتينيز فاليرو

صافرة البداية: 10:00 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: يوسف سيف

القناة الناقلة: beIN Sports HD 1

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