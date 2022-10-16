معلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم في كلاسيكو الدوري الإسباني 2022-2023 نستعرضه لكم فيما من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المنتظرة اليوم.

يترقب جميع عشاق الساحرة المستديرة مساء الأحد 16 أكتوبر 2022 كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة ، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، وينتظر مشجعي الفريقين في هذه المواجهة أن يتم حسم الصدارة بين صاحبي المركز الأول والثاني في الليغا على ملعب "سانتياغو برنابيو".

معلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم في كلاسيكو الدوري الإسباني

معلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم في كلاسيكو الدوري الإسباني هو المعلق التونسي عصام الشوالي، حيث سيتولى مهمة التعليق على كلاسيكو الأرض الذي سيتم بثه في تمام الساعة 5:15 مساءً بتوقيت السعودية اليوم الأحد، وذلك عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 1.

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