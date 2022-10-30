معلق مباراة ريال مدريد وجيرونا اليوم في الدوري الإسباني 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم وأبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يستضيف ريال مدريد اليوم نظيره نادي جيرونا على ملعب "سانتياغو برنابيو"، وذلك في إطار منافسات الجولة 12 في الدوري الإسباني، ويدخل الميرينغي هذه المواجهة اليوم وأنظاره تتجه نحو الثلاث نقاط، حيث أن التعثر سواء بالتعادل أو الخسارة، سيكلف الملكي خسارة الصدارة لصالح المنافس المباشر نادي برشلونة.

معلق مباراة ريال مدريد وجيرونا اليوم في الدوري الإسباني

معلق مباراة ريال مدريد وجيرونا اليوم في الدوري الإسباني هو المعلق رؤوف خليف، حيث سيتولى مهمة التعليق على هذه المواجهة التي سيتم بثها عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD ، الساعة 6:15 مساءً بتوقيت السعودية.

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