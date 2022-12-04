معلق مباراة فرنسا وبولندا اليوم في كأس العالم قطر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة اليوم في دور الـ 16.

يستعد عشاق كرة القدم هذا المساء لمتابعة مباراة فرنسا وبولندا على استاد الثمامة في إطار منافسات دور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2022، وتنطلق صافرة البداية لهذه المواجهة المرتقبة في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت السعودية.

معلق مباراة فرنسا وبولندا اليوم في كأس العالم قطر 2022

معلق مباراة فرنسا وبولندا اليوم في كأس العالم قطر 2022 هو المعلق حسن العيدروس، حيث سيتولى مهمة التعليق على هذه المواجهة التي ستبث عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية عبر قناة beIN Sports 1 HD Max، كما من الممكن متابعة اللقاء بصوت المعلق مشاري القرني عبر قناة Alkass EXTRA One HD.

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