معلق مباراة كرواتيا وبلجيكا اليوم في كأس العالم قطر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة اليوم في المجموعة السادسة.

تنطلق صافرة البداية اليوم في مباراة كرواتيا وبلجيكا في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت السعودية على استاد أحمد بن علي في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في مونديال قطر 2022.

وتتطلع كرواتيا لحسم التأهل من خلال الفوز والوصول إلى 7 نقاط، في حين أن بلجيكا ستقاتل للفوز والوصول إلى 6 نقاط لخطف بطاقة تأهل أيضًا للدور الثاني، وتفادي الخروج المبكر من البطولة.

معلق مباراة كرواتيا وبلجيكا اليوم في كأس العالم قطر 2022

معلق مباراة كرواتيا وبلجيكا اليوم في كأس العالم قطر 2022، هو المعلق حفيظ دراجي، حيث سيتولى مهمة التعليق على هذه المواجهة التي ستبث عبر قناة beIN Sports HD 2 Max، كما يمكن متابعة اللقاء بصوت المعلق سمير اليعقوبي عبر قناة Alkass EXTRA Two HD.

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