معلق مباراة ليفربول وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز التفاصيل الخاصة بهذا اللقاء مساء اليوم.

سيحل اليوم نادي ليفربول ضيفًا على نظيره نادي آرسنال على ملعب "الإمارات"، وذلك في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، ويتطلع كلا الفريقين لتحقيق الفوز، فالريدز يريد التقدم في ترتيب الدوري من المركز العاشر، في حين أن المدفعجية يتطلعون لاستعادة الصدارة التي ذهبت مؤقتًا أمس للمان سيتي.

معلق مباراة ليفربول وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي

معلق مباراة ليفربول وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي هو المعلق عصام الشوالي، حيث سيتولى مهمة التعليق على هذا اللقاء الذي سيبث عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium الساعة 6:30 م بتوقيت السعودية.

ومن المهم أن يحقق ليفربول الفوز اليوم على آرسنال، حيث أن الجولة القادمة في البريميرليغ تحمل مواجهة قوية للفريق وقد تكون أصعب من مواجهة اليوم، وستكون أمام مانشستر سيتي الذي لا يرحم أي منافس أمامه هذا الموسم خاصة بعد قدوم الدبابة هالاند في الهجوم.

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

جدول مباريات اليوم الأحد 9 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة