معلق مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022

معلق مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

تشتعل المنافسة في الدوري الإنجليزي اليوم، حيث من بين المواجهات النارية في الأسبوع 15 مواجهة ليفربول مع توتنهام على ملعب "هوتسبر"، حيث يطمح الريدز في هذا اللقاء لمراضاة الجماهير بعد النتائج السيئة في الجولات الماضية، في حين يريد توتنهام الحفاظ على المركز الثالث في ظل المنافسة الشرسة هذا الموسم من بقية الأندية في البريميرليغ.

معلق مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي

معلق مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي هو المعلق حفيظ دراجي، حيث سيتولى مهمة التعليق على مواجهة اليوم المنتظرة، وسيتم بث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium، الساعة 7:30 مساءًا بتوقيت السعودية.

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

الموعد والقناة الناقلة لمباراة تشيلسي وارسنال في الدوري الإنجليزي