معلق مباراة ليفربول ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 سنتعرف عليه في هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز التفاصيل المتعلقة بهذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم.

يستضيف نادي ليفربول اليوم نظيره نادي نابولي الإيطالي على ملعب "أنفيلد" في آخر مباراة في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وستكون هذه المواجهة فرصة لكلا الفريقين لإثبات وتأكيد الأحقية في صدارة المجموعة، حيث أن نابولي يمتلك حاليًا 15 نقطة في رصيده، في حين أن الريدز يمتلك 12 نقطة، وفي حال تحقق الفوز اليوم على أنفيلد، فهذا يعني خطف المركز الأول الذي سيبعث برسالة واضحة لبقية المنافسين أن كلوب وفرقته يريدون الذهاب إلى إسطنبول بخطى ثابتة لتحقيق اللقب هذا الموسم.

معلق مباراة ليفربول ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا

معلق مباراة ليفربول ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا هو المعلق عامر الخوذيري، حيث سيتولى مهمة التعليق على هذه المواجهة التي سيتم بثها عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium ، الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية.

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