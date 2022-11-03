معلق مباراة مانشستر يونايتد وريال سوسيداد اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022، سنتعرف عليه من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز ما يتعلق بهذه المواجهة المرتقبة في الدوري الأوروبي مساء اليوم.

يستعد مانشستر يونايتد اليوم بحضور كريستيانو رونالدو في التشكيلة الأساسية لمواجهة خارج الديار أمام ريال سوسيداد على ملعب "أنويتا"، وذلك في إطار منافسات الجولة الختامية من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023.

وكان الشياطين الحمر قد حسموا التأهل في الجولات الماضية بعد أن قدموا مستويات جيدة ومرضية للجماهير تحت قيادة المدرب الهولندي تين هاغ.

معلق مباراة مانشستر يونايتد وريال سوسيداد اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022

معلق مباراة مانشستر يونايتد وريال سوسيداد اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022 هو المعلق سوار الذهب، حيث سيتولى مهمة التعليق على مواجهة اليوم في الأنويتا، وسيتم بث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium، الساعة 8:45 مساءً بتوقيت السعودية.

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