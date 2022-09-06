معلق مباراة مان سيتي وإشبيلية الليلة في دوري أبطال أوروبا هو أبرز ما يود معرفته جماهير كرة القدم المتابعة بشغف لهذه المواجهات المليئة بالحماس والإثارة.

وسيكون اليوم عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع انطلاق مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2022-2023، حيث ستلعب اليوم 8 مباريات، ومن أبرزها مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية التي سيحل فيها السيتي ضيفًا على ملعب النادي الإسباني "رامون سانشيز بيزخوان".

معلق مباراة مان سيتي وإشبيلية الليلة في دوري أبطال أوروبا

معلق مباراة مان سيتي وإشبيلية الليلة في دوري أبطال أوروبا هو المعلق الجزائري حفيظ دراجي المتخصص في مباريات دوري الأبطال، حيث أن المواجهات النارية في ليالي الأبطال لا يمكن أن تكتمل بدون صوت حفيظ دراجي وتعليقه على أحداث المباراة.

وسيتم بث مباراة مان سيتي وإشبيلية مساء اليوم 10:00 م بتوقيت السعودية بتعليق حفيظ دراجي على قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 3 Premium.

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