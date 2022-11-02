معلق مباراة مان سيتي وإشبيلية اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022 في دوري أبطال أوروبا سنتعرف عليه في هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز التفاصيل المتعلقة بهذه المواجهة مساء اليوم.

يخوض مانشستر سيتي اليوم مباراته الأخيرة في مرحلة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وذلك حينما يلتقي هذا المساء بنادي إشبيلية الإسباني على ملعب الاتحاد، وكان السيتزنز بقيادة الفيلسوف بيب غوارديولا قد حسموا التأهل للدور المقبل خلال الجولات الماضية، وفي حال الفوز اليوم سيرتفع رصيد مان سيتي إلى 13 نقطة إلى جانب صدارة المجموعة.

معلق مباراة مان سيتي وإشبيلية اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022

معلق مباراة مان سيتي وإشبيلية اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022 في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022 هو المعلق محمد بركات، حيث سيتولى مهمة التعليق على مباراة اليوم التي سيتم بثها عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 2 HD Premium، الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية.

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