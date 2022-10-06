معلق مباراة مان يونايتد وأومونيا اليوم في الدوري الأوروبي 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز التفاصيل الخاصة بهذا اللقاء اليوم.

سيحل اليوم نادي مان يونايتد الإنجليزي ضيفًا على نظيره نادي أومونيا القبرصي على ملعب "نيو جي اس بي ستاديوم"، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في الدوري الأوروبي، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت السعودية.

معلق مباراة مان يونايتد وأومونيا اليوم في الدوري الأوروبي

معلق مباراة مان يونايتد وأومونيا اليوم في الدوري الأوروبي هو المعلق حسن العيدروس، حيث سيتولى هذا المساء مهمة التعليق على هذه المواجهة التي سيتم بثها عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ويأمل اليوم أنصار الشياطين الحمر أن يقدم الفريق الأداء المطلوب لتحقيق الفوز، خاصة بعد الخسارة القاسية التي تعرض لها اليونايتد أمام مانشستر سيتي بنتيجة 6-3 في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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