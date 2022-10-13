معلق مباراة مان يونايتد وأومونيا اليوم في الدوري الأوروبي نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، ولكن سنتعرف بداية على أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يلتقي اليوم الخميس 13 أكتوبر نادي مانشستر يونايتد في مباراة الإياب أمام أومونيا على مسرح الأحلام "أولد ترافورد"، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في الدوري الأوروبي.

ويدخل الشياطين الحمر هذه المواجهة والفريق بحالة جيدة ومستقرة، خاصة بعد الفوز الأخير على إيفرتون في الدوري الإنجليزي وانتهاء الصيام التهديفي لصاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو الذي سجل أول أهدافه مع الفريق هذا الموسم.

معلق مباراة مان يونايتد وأومونيا اليوم في الدوري الأوروبي

معلق مباراة مان يونايتد وأومونيا اليوم في الدوري الأوروبي هو المعلق أحمد البلوشي، حيث سيتولى مهمة التعليق على مواجهة مانشستر يونايتد وأومونيا التي سيتم بثها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

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