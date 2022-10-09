معلق مباراة مان يونايتد وإيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز التفاصيل الخاصة بهذا اللقاء مساء اليوم.

سيحل اليوم نادي مان يونايتد ضيفًا على نظيره نادي إيفرتون على ملعب "جوديسون بارك"، وذلك في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، ويتطلع الشياطين الحمر هذا المساء لتحقيق الفوز خاصة بعد تلقي هزيمة ثقيلة الجولة الماضية أمام مان سيتي بنتيجة 6-3.

معلق مباراة مان يونايتد وإيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي

معلق مباراة مان يونايتد وإيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي هو المعلق حفيظ دراجي، حيث سيتولى مهمة التعليق على هذا اللقاء الذي سيبث عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium الساعة 9:00 م بتوقيت السعودية.

ومن المهم أن يحقق مان يونايتد الفوز اليوم على إيفرتون، حيث أن الجولة القادمة في البريميرليغ تحمل مواجهة قوية للفريق، وستكون أمام نيوكاسل يونايتد الذي يقدم مستويات رائعة هذا الموسم.

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