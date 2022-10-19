معلق مباراة مان يونايتد وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة المنتظرة مساء اليوم.

ينتظر اليوم عشاق كرة القدم وتحديدًا عشاق الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يعد الدوري الأقوى والأمتع في العالم، مواجهة من العيار الثقيل بين مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبر في إطار منافسات الجولة الثانية عشر، وستلعب هذه المباراة على مسرح الأحلام "أولد ترافورد".

معلق مباراة مان يونايتد وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي

معلق مباراة مان يونايتد وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي هو المعلق خليل البلوشي، حيث سيتولى مهمة التعليق على قمة اليوم المنتظرة في البريميرليغ والتي ستنطلق الساعة 10:15 مساءً بتوقيت السعودية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

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