معلق مباراة مان يونايتد ووست هام اليوم في الدوري الإنجليزي 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم وأبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يستضيف مانشستر يونايتد اليوم نادي وست هام على مسرح الأحلام "أولد ترافورد"، وذلك في إطار منافسات الجولة 14 في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويدخل الشياطين الحمر هذه المواجهة اليوم بمعنويات عالية، خاصة بعد تحقيق فوز كاسح على شيريف تيراسبول في الدوري الأوروبي بثلاثية نظيفة، لذا لن يكون هناك تهاون اليوم من فرقة تين هاغ وسيكون التركيز فقط على حصد الثلاث نقاط لمواصلة المنافسة في الدوري الإنجليزي.

معلق مباراة مان يونايتد ووست هام اليوم في الدوري الإنجليزي

معلق مباراة مان يونايتد ووست هام اليوم في الدوري الإنجليزي هو المعلق الجزائري حفيظ دراجي، حيث سيتولى مهمة التعليق على هذه المواجهة التي سيتم بثها عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium، الساعة 7:15 مساءً بتوقيت السعودية.

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

جدول مباريات اليوم الأحد 30 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة