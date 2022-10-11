معلق مباراة ميلان وتشيلسي اليوم في دوري أبطال أوروبا نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذا اللقاء المنتظر مساء اليوم.

يستعد ميلان اليوم لاستقبال تشيلسي على ملعب "سان سيرو" الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، ومن المتوقع أن يشهد عشاق المستديرة مباراة من العيار الثقيل، حيث لن يتهاون الروسونيري أو البلوز في موضوع الثلاث نقاط التي ستكون فارقة خلال الجولات المتبقية قبل دور الـ16.

معلق مباراة ميلان وتشيلسي اليوم في دوري أبطال أوروبا

معلق مباراة ميلان وتشيلسي اليوم في دوري أبطال أوروبا هو المعلق الجزائري حفيظ دراجي، حيث سيتولى مهمة التعليق على قمة اليوم في دوري الأبطال، وسيتم بث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium بصوت حفيظ دراجي.

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